FC Eindhoven zonder Pozo naar Dordrecht voor keldertreffen: klimmen of verder afzakken?

De verwachting is dat Jens van Son de basisplek van Pozo overneemt. Vrijdag kwam Van Son halverwege de wedstrijd in de ploeg voor Pozo, die maar een helft mocht spelen na ruim anderhalve maand blessureleed.

De vervanger van Pozo in de wedstrijdselectie heet Naoufal Azzagari, een jeugdspeler die op het middenveld uit de voeten kan. Azzagari maakte eerder deze maand zijn selectiedebuut tegen De Graafschap (1-0 verlies).

Klimmen of vrezen

Bij FC Eindhoven kan de focus zeven duels voor het competitie-einde al op volgend seizoen, maar met het oog op de verdeling van de tv-gelden (op basis van eindstanden over de laatste tien jaar) is er nog wel iets om komende weken voor te klimmen op de ranglijst. Het gat tussen plek zeventien en negen is negen punten.