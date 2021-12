FC Eindhoven zonder routiniers tegen Telstar: ‘Zij halen de punten juist buitenshuis, ook opvallend’

Zijn 250ste optreden voor FC Eindhoven wil Jens van Son snel vergeten: ‘Wat een klotewed­strijd’

Als Jens van Son (34) later in geuren en kleuren vertelt over zijn voetbalcarrière, dan zal hij zijn 250ste wedstrijd voor FC Eindhoven niet snel benoemen. Uit bij laagvlieger Almere City werd vrijdagavond in een tandeloos optreden met 2-0 verloren.

4 december