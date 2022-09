FCE’ers over de grenzen: Kökcü debuteert met assist in thriller Azerbeidzjan, Ogenia centraal bij Curaçao

Internationals in beeldVan de vier internationals die FC Eindhoven zag uitvliegen, debuteerden er meteen twee in de basis. Ozan Kökcü startte donderdag met een assist in de stuntzege van Azerbeidzjan op Slowakije (1-2) en won zondag nóg een Nations League-groepsduel, thuis tegen Kazachstan (3-0).

De interland in en tegen Slowakije, de nummer 66 op de FIFA-wereldranglijst, was een ware thriller. Twee minuten na de Slowaakse 1-1 in minuut 93 produceerde Azerbeidzjan, de huidige nummer 128, nog de 1-2. In het Azerbeidzjaanse Baku speelde Kökcü één helft tegen Kazachstan.

Vanaf minuut 2:44 is te zien hoe Kökcü, met rugnummer 21, een assist geeft tegen Slowakije:

Debuteren op een andere positie

Ook Justin Ogenia maakte afgelopen week in het eerste oefenduel met Indonesië zijn interlanddebuut voor Curaçao. De flankspeler stond centraal achterin tijdens de 3-2 nederlaag en maakte negentig minuten vol. Dinsdagmiddag oefenen de landen nogmaals tegen elkaar in de Aziatische eilandenstaat.

In de samenvatting van afgelopen interland komt Ogenia, rugnummer 3, regelmatig voorbij:

Half uurtje voor Canadees Brym

Charles-Andreas Brym droomt van het WK dat in november in Qatar wordt gehouden en aast op een plekje in de definitieve selectie van het gekwalificeerde Canada. Dit weekend mocht hij zich laten zien in het laatste half uur in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Qatar (0-2 winst). Dinsdag oefent Canada nog tegen Uruguay.

Brym, met nummer 15 op zijn shirt, is vanaf 3:31 minuut bij een paar momenten betrokken tegen Qatar:

Bannis in Marokko, Amevor in Nederland

Naoufal Bannis is met Jong Marokko op pad en speelt twee oefenpotjes tegen Senegal Onder-23. De eerste confrontatie op Marokkaanse bodem ging met 0-4 verloren; het is onduidelijk of Bannis minuten heeft gemaakt.

Mawouna Amevor, aanvoerder van FC Eindhoven, stond na acht jaar voor zijn rentree bij Togo, maar moest verstek laten gaan vanwege enkelklachten. De verdediger werkt in Eindhoven aan zijn herstel en hoopt vrijdag inzetbaar te zijn tegen FC Dordrecht. ‘Maka’ zag Togo op afstand verliezen van Ivoorkust in Parijs (2-1).

Sparren met Feyenoord

Terwijl de internationals op pad zijn, speelde FC Eindhoven vorige week een vriendschappelijke wedstrijd tegen Feyenoord om in het ritme te blijven. Bij rust stonden de blauw-witten met 0-1 voor door een vroeg doelpunt van Evan Rottier uit een voorzet van Tibo Persyn. Na de thee schakelde Feyenoord een tandje bij en boog de score om: 3-1.

Basiself FC Eindhoven: Bertrams; Persyn, Seedorf, Peijnenburg, Janssen, Rego; Faber, Azzagari; Van Doorm, Fadiga-Diaby, Rottier