Felicitatiefilmpje voor jonge fan na cadeautje voor Jap Tjong en FC Eindhoven: ‘Volgende keer drie punten’

Een verzoek van supporter Henk aan het mediateam van FC Eindhoven: of Dico Jap Tjong een felicitatiefilmpje wil opnemen voor zijn jarige zoon Vik? De vijfjarige fan viel thuis namelijk bijna juichend van de bank door diens treffer tegen FC Volendam (1-1). Geen probleem hoor, aldus Jap Tjong, die kort na de wedstrijd een telefoon in zijn handen kreeg geduwd en het filmpje afsloot met: ,,Fijne verjaardag, Vik. En volgende keer pakken we de drie punten.”