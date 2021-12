Formule 1-verwijzing bij FC Eindhoven, dat routiniers ziet terugkeren voor de jaarafsluiter tegen Roda JC

Rode cijfers, maar ook positief sponsor­nieuws in aantocht voor FC Eindhoven: ‘Zal veel mensen aangenaam verrassen’

FC Eindhoven gaat over het afgelopen boekjaar een kleine half miljoen euro in het rood, het eerste negatieve resultaat in acht jaar. Positief is dat de club op korte termijn een nieuwe, grote sponsor verwelkomt.

13 december