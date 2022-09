Fraaie assist van teruggekeerde Brym helpt FC Eindhoven aan punt in Breda

Het eerste puntenverlies voor FC Eindhoven, dat wel ongeslagen blijft. Na vier zeges op rij mochten de blauwwitten tevreden zijn met een punt uit bij NAC. In het Rat Verlegh Stadion leidde een flits van de deze week teruggekeerde Charles-Andreas Brym de 1-1 in.

Ook dit seizoen geeft FC Eindhoven doorgaans weinig kansen weg, maar tegen NAC stond de defensie in het eerste kwartier tweemaal te schutteren. Kaj de Rooij werd van een doelpunt gehouden door Eindhoven-goalie Nigel Bertrams, die in minuut vijf wél geklopt werd.

Een vrije trap van NAC werd uitverdedigd, maar kwam net zo hard terug. Ody Velanas dook op in de zestien, weggelopen uit de rug van Kökcü en vogeltje vrij. Zijn inzet stuiterde via Bertrams over de doellijn: 1-0.

FC Eindhoven poogde aanvallend een vuist te maken, produceerde een zwak kopballetje uit een corner. De eerste goede mogelijkheid was na een kwart wedstrijd uit een counter: Naoufal Bannis zag zijn schot knap gekeerd. De Eindhovenaren zochten vooral de bedrijvige Brym op, deze week op huurbasis teruggekeerd van Sparta. Hij begon meteen in de basis.

Veel echte kansen leverde het niet op. Tot in minuut 43. Brym liet zijn tegenstander aan de zijlijn met een fraaie beweging zijn hielen zien en ook het vervolg was ditmaal fraai: een harde, lage voorzet werd van dichtbij in het dak van het doel gewerkt door Kökcü: 1-1. De tweede treffer dit seizoen van Kökcü, die daarmee zijn record al evenaart (twee jaar op rij twee goals bij Telstar).

Tekst gaat verder onder de foto:

Volledig scherm NAC-speler Jort van der Sande in duel met FC Eindhoven-speler Sven van Doorn. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Schoten hoog over

Na de pauze startte FC Eindhoven nog aardig, waarna NAC het heft meer en meer in handen nam. De Bredanaren waren veelal op de vijandige helft en vonden af en toe ruimte voor een doelpoging, alleen de schoten ging hoog over of waren geen probleem voor sluitpost Bertrams.

FC Eindhoven deed aanvallend weinig, pakte vooral veel gele kaarten (vijf in totaal). Vlak voor tijd kwam er wel nog een debutant uit de koker van trainer Rob Penders: Dyon Dorenbosch, die sinds dit seizoen bij de A-kern zit, mocht nog een handjevol minuten meespelen.