Fries Deschilder via FC Eindhoven naar vierde niveau in België

Het sportpark van KVC Winkel Sport, dat uitkomt in de tweede klasse amateurs, ligt op een steenworp afstand van Deschilders woonplaats Ledegem. De Belg heeft een eenjarig contract getekend en zal het (parttime) voetballen gaan combineren met ander werk.

Bij FC Eindhoven was Deschilder jarenlang zo goed als onomstreden, zeker in de succesvolle periode van 2013 tot 2016. Afgelopen seizoen liep de bij FCE-fans geliefde controleur al vrij snel een zware kruisbandblessure op, waarvan hij inmiddels is hersteld. Bij KVC Winkel Sport wil Deschilder weer veel spelen en wedstrijdritme opdoen.