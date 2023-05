Geblesseerde FC Eindhoven-doelman is woest na actie van Almere City-speler: ‘Die gek loopt vol door...’

Het was een ogenschijnlijk onschuldig moment: Bertrams raapte de bal op, maar Van la Parra liep met zijn knie door op de doelman uit Best, die een tik tegen zijn kaak kreeg. De clubarts van de Eindhovenaren zag al meteen dat het niet goed zat en gebaarde dat Bertrams gewisseld moet worden. Voor de camera's van ESPN blies de doelman stoom af. ,,Ik voelde meteen dat het niet goed zag. Die gek loopt vol door... Met zijn knie op mijn kaak.”

Met een gezicht als een oorwurm stond Bertrams voor de camera's, dat Van La Parra zijn excuses aanbood maakte zijn gemoed er niet beter op. ,,Die domme dingen moet je niet doen in het veld, met zijn excuses kan ik weinig. Natuurlijk bedoelde hij het waarschijnlijk niet zo, maar ik zit dinsdag om 8.15 uur al in het ziekenhuis.”

Onderzoek

Onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de blessure precies is, geluk bij een ongeluk is dat reservedoelman Jort Borgmans uitstekend inviel tegen Almere City. Met een katachtige reflex en een goede ingreep uit een voorzet onderscheidde de tweede doelman van de Eindhovenaren zich. Bertrams maakte dat niet meer mee, hij zat in de catacomben. ,,Het was heel hectisch voor mij, maar ik hoorde dat Jort het fantastisch deed. Als je kansen krijgt, moet je ze pakken. Ik gun het hem van harte. Nu moeten we het vrijdag afmaken”, aldus Bertrams.