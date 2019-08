Gedeeld koploper FC Eindhoven met vertrouwen richting Den Bosch

,,Natuurlijk is het lekker dat we goed zijn begonnen, maar in deze competitie blijven de onderlinge verschillen minimaal”, licht Brandts toe. Ook de interne onrust die er momenteel bij de aankomende tegenstander heerst ziet de oefenmeester niet als voordeel. ,,Integendeel. FC Den Bosch is nu extra gebaat bij positieve resultaten en zal daar voor eigen publiek alle energie in stoppen.”

Brandts was afgelopen week naar eigen zeggen getuige van een aantal goede trainingssessies, maar kreeg afgelopen dinsdag ook minder nieuws te horen. Jort van der Sande kwam tijdens een partijspel verkeerd terecht en brak zijn middenvoetsbeentje. De verwachting is dat de spits ruim drie maanden niet in actie kan komen. Ook Zé Pedro moet de Brabantse derby aan zich voorbij moeten laten gaan. De Portugese linksback haalde vorige week het einde van het thuisduel met FC Dordrecht niet en kampt nog steeds met knieklachten. Byron Burgering, Cas Faber en Jarno Janssen maken het lijstje van geblesseerde spelers vol. Voor Rigino Cicilia en Valentino Vermeulen lonkt een basisplaats.

Van den Boomen

Smaakmaker Branco van den Boomen is nog wel gewoon van de partij. Al is de kans aanwezig dat de middenvelder in Den Bosch zijn laatste wedstrijd voor FC Eindhoven gaat spelen. De Graafschap heeft zich bij het lijstje van geïnteresseerde clubs gevoegd en is zeer concreet voor de spelmaker. Verder zal de Belgische testspeler Flor Van Den Eynden begin volgende week zo goed als zeker een contract aangeboden krijgen.