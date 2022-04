Gedroomde directe promotie raakt uit het zicht voor FC Eindhoven, dat geveld wordt door Jong PSV’er Bakayoko

FC Eindhoven moest eigenlijk winnen om de druk erop te houden bij nummer twee FC Volendam, dat vier punten meer heeft en zaterdag pas in actie komt tegen Jong Ajax. Door het verlies van FCE kan de achterstand op plek twee - dat recht geeft op directe promotie naar de eredivisie - dit weekend oplopen naar zeven punten, met nog maar drie competitieduels te spelen.

FC Eindhoven moest het tegen Jong PSV stellen zonder Jasper Dahlhaus (geschorst) en liet Justin Ogenia aantreden op linksback. Met een afgemeten voorzet vond de back de vrijstaande Valentino Vermeulen, die de bal in het zijnet kopte.

Beste kansen FC Eindhoven

De beste kansen waren in het eerste half uur voor FC Eindhoven, dat in tegenstelling tot vorige week tegen Almere City (3-1 winst) niet voorzichtig begon, meteen de overhand had en een handjevol kopkansen kon noteren. Ook Collin Seedorf knikte in kansrijke positie naast.

Jong PSV, dat niet in de sterkste formatie aantrad, had het in beginsel lastig en maakte veel overtredingen. Na een schot naast van Mohamed Nassoh kwamen de roodwitten wat beter in de wedstrijd. In het laatste kwartier van de pauze was het redelijk in balans en claimde PSV nog zonder succes een penalty.

FC Eindhoven kwam na de pauze als de bliksem uit het kleedlokaal en had duidelijk haast, want met 0-0 schoot het niets op. De kansen stapelden zich in rap tempo op, met mogelijkheden voor Joey Sleegers en Charles-Andreas Brym zag zijn inzet uit de draai in een boogje net langs de kruising vliegen. Het dichtst bij was Vermeulen, wiens kopbal via de lat op de doellijn stuiterde.

De gewenste 1-0 bleef uit tegen Jong PSV, dat na de thee aanvankelijk enkel in de counter wat speldenprikjes uitdeelde. Het was invaller Johan Bakayoko, die in minuut 59 in het veld kwam, die de wedstrijd naar zich toe trok. In minuut 69 krulde de aanvaller bijna uit stilstand de bal in de kruising en een paar minuten later schoot hij hoog in de korte hoek binnen, 0-2.

Na de 0-3 van Jenson Seelt in minuut tachtig - op aangeven van hoekschopnemer Bakayoko, bracht Sleegers de spanning nog een beetje terug met een knappe, lage volley, 1-3. Niet veel later leek de Helmonder ook nog voor 2-3 te tekenen, maar de grensrechter stond al met zijn vlag omhoog vanwege buitenspel, waardoor het niet meer écht spannend werd.

Scoreverloop: 69. Bakayoko 0-1, 75. Bakayoko 0-2, 80. Seelt 0-3, 83. Sleegers 1-3.

Scheidsrechter: Pérez

Geel: Kjolo, Comenencia, Thomas (Jong PSV)

FC Eindhoven: Bertrams; Vermeulen, Amevor, Peijnenburg, Seedorf, Ogenia (73. Rácz); Verreth, De Keersmaecker; Brym, Van der Sande, Sleegers.