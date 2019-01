Geen woord over de toekomst, enkel zorgen bij FC Eindhoven

Er hing een raar sfeertje op de doorgaans bemoedigende nieuwjaarsreceptie. Een rondgang door een goed gevuld restaurant De Leemer Hoef leerde dat veel aanwezigen, onder wie oud-functionarissen en sponsoren, zich bewust zijn van het gestage verval van FC Eindhoven. Onderling werden bedenkelijke blikken gewisseld, gepraat over hoe het tij te keren. Wát een verschil met twee jaar geleden, toen het op dezelfde plek nog ging over promoveren. Anno 2019 is van die droom niets meer over en het fundament onder de recente gloriejaren afgebrokkeld. Momenteel bestaat enkel vrees over het voortbestaan van de club.