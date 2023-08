‘Gematigd tevreden’ Willem Weijs: ‘Op het eind hadden we ook zomaar nog kunnen winnen van Willem II’

FC Eindhoven-trainer Willem Weijs was ‘gematigd tevreden’ na de thuiswedstrijd tegen Willem II, die in 1-1 eindigde.

,,Willem II is een moeilijke ploeg om tegen te spelen met veel technische kwaliteiten en scorend vermogen. Dan is 1-1 dus een prima resultaat. Maar als je de wedstrijd bekijkt...”, aldus de coach. ,,De kansen die we hebben gehad, de agressie die we hebben getoond, dan hadden we ook nog zomaar kunnen winnen.”

In de voorbereiding verloor FC Eindhoven met 4-0 van Willem II. ,,Of ik wat aan die wedstrijd heb gehad? Niet per se in aanloop naar deze wedstrijd, maar wel in onze ontwikkeling. Ik wist dat we verder zouden zijn dan toen. We zijn bijvoorbeeld veel volwassener geworden en hebben meer een killersmentaliteit.”

Dat hij pas in het laatste kwartier wisselde, wil zeggen dat Weijs best tevreden was met zijn ploeg. ,,En ik ben ook geen trainer die te vaak en te snel wisselt. Ik had veel vertrouwen in de jongens die gingen starten. Soms word je gedwongen om eerder te wisselen, maar dat was vandaag niet het geval.”

Blessure Brondeel

Over de blessure van keeper Jorn Brondeel had Weijs nog geen nieuws, zo vlak na de wedstrijd. ,,Die heeft wat last bij zijn bovenbeen. Dat ziet er in eerste instantie niet super ernstig uit, maar het zou hem zomaar ook een paar weken aan de kant kunnen houden. Maar alle credits naar Jort Borgmans, die toch maar zo voor de leeuwen wordt gegooid. Maar eind vorig seizoen heeft hij ook al even laten wat van zijn kunnen laten zien. Hij viel nu goed in, oogde betrouwbaar. Hij heeft het goed gedaan vandaag. ”

Komend weekend speelt FC Eindhoven geen wedstrijd. De uitwedstrijd tegen MVV is uitgesteld omdat het kunstgrasveld van de Maastrichtenaren is afgekeurd.

Volledig scherm Willem Weijs. © Pro Shots / Toin Damen