Geplaagd FC Eindhoven naar Rijnsburgse Boys: ‘Zij kunnen het ons héél lastig maken’

Er lijkt wel iets in het Eindhovense grondwater te zitten. PSV wordt momenteel geteisterd door blessureleed en stadsgenoot FC Eindhoven nog veel meer. Dinsdagavond in het bekerduel met tweededivisionist Rijnsburgse Boys worden acht (potentiële) basiskrachten gemist.

De ziekenboeg aan de Aalsterweg is tot de nok toe gevuld met uiteenlopende blessuregevallen. Niet fit voor de eerste bekerronde zijn: Bart Biemans, Jay Idzes, Marcelo Lopes, Joey Sleegers, Zé Pedro, Jort van der Sande en Jarno Janssen. Verder moet FC Eindhoven het op sportpark Middelmors te Rijnsburg ook stellen zonder Cas Faber, die geschorst is voor zeker twee wedstrijden na zijn rode kaart tegen Almere City (3-1 verlies).

,,Pure pech”, zo omschrijft FC Eindhoven-aanvoerder Ruud Swinkels het grote aantal gekwetsten. ,,Ik kan het niet anders verklaren.” In de spelersbus naar de Bollenstreek treft de 32-jarige doelman opnieuw een paar Jong FC Eindhoven-talenten, die uit nood bij de selectie worden gehaald. ,,We verwachten wel wat van die jongens. Ze trainen al een hele tijd mee en weten hoe we spelen. Maar dat ze af en toe foutjes maken, is ook logisch.”

Ondanks de vele afwezigen en de mindere resultaten (vijf punten uit de laatste acht duels) is bij FCE van paniek geen sprake, aldus Swinkels. Maar wat mag je komende tijd verwachten van deze gehavende ploeg? ,,Al deze pechgevallen zijn eigenlijk te veel om op te vangen. Maar als je niet voor de play-offs gaat, waarvoor ben je dan aan het voetballen? Je moet die ambitie hebben. De rust is na een paar mindere jaren wedergekeerd op de club en we hebben (indien fit) een leuke selectie.“