Geschorste Kabangu (FC Eindhoven) mist derby tegen Helmond Sport

Video FC Eindhoven treft bij TOP Oss de misgelopen Bryan Smeets: 'Hij had ons echt kunnen helpen'

1 november FC Eindhoven gaat vrijdagavond op bezoek bij TOP Oss, dat het met een zesde plaats uitstekend doet. Een van Osse sterkhouders is middenvelder Bryan Smeets, die afgelopen zomer ook in beeld was bij FC Eindhoven. Hij sprak met technisch adviseur Tscheu La Ling over een transfer, maar dat gesprek was allerminst vruchtbaar.