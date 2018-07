Gretig maar tandeloos FC Eindhoven verliest ook van Bristol Rovers

Het tempo lag in de eerste helft hoog, al waren kansen schaars. FC Eindhoven voetbalde fel en gretig, met jeugdspeler Jay Idzes die opnieuw een goede indruk achterliet en een bedrijvige, bijna foutloze Branco van den Boomen. FCE kwam echter niet verder dan een paar dreigende momenten voor het Engels doel en claimde een zonder succes strafschop na een overtreding op spits Stevy Okitokandjo.

In de 33ste minuut was het raak voor Bristol Rovers. Doelman Ruud Swinkels van FCE bracht in eerste instantie redding op een kopbal van dichtbij, maar werd in de rebound kansloos gelaten. Na rust kakte de wedstrijd wat in, lag het tempo lager en werden beide doelmannen amper getest. Net als tegen Roda JC slaagde FCE er maar niet in echt grote kansen te creëren en vlak voor tijd was het slotakkoord voor de bezoekers: 0-2.

Proefspelers

Van de negen proefspelers startte er vier: Stevy Okitokandjo, Marcelo André Lopes, Siebe Van der Heyden en Karim Essikal. Laatstgenoemde stond donderdag op het punt het een eenjarig contract te tekenen (met een optie voor nog een jaar), maar last-minute kwam er iets tussen. Wat is onbekend, maar vanuit de club wordt de verwachting geschetst dat op korte termijn alsnog getekend wordt.

Net als tegen Roda JC wisselde Essikal ook tegen Bristol Rovers goede momenten af met mindere momenten. Okitokandjo hield zich in de punt van de aanval fysiek prima staande tegen de sterke Engelsen, maar stichtte aanvallend weinig gevaar. Buitenspeler Andre Lopes kwam niet in het stuk voor, terwijl verdediger Van der Heyden aan de bal aardig was. Damien Marie en Gyamfi Kyeremeh vielen na de pauze in, net als nieuwe proefspelers Ibrahim Maaroufi en Dani Koks.

,,Morgen (donderdag) nemen we een beslissing over een paar proefspelers. Zij krijgen te horen of we niet met ze doorgaan of dat ze nog een week de kans krijgen", zei trainer David Nascimento. Over de wedstrijd: ,,De bereidheid van mijn spelers is echt te prijzen. We waren opnieuw gretig. Tot de middenlijn combineerden we goed, alleen in de eindfase misten finesse. Zowel de afwerking als eindpass moet beter. Maar nogmaals: ik blij met de bereidheid van deze jonge groep."