Groeiend vertrouwen en ellendige cijfers: FC Eindhoven treft ADO en ‘groot trainer’ Advocaat

FC Eindhoven raakt op de valreep de ongeslagen thuissta­tus kwijt tegen VVV-Venlo

FC Eindhoven verloor vrijdagavond tegen VVV-Venlo voor het eerst dit seizoen in het Jan Louwers Stadion en is daarmee de ongeslagen thuisstatus kwijt. In het laatste kwart incasseerden de Eindhovenaren twee treffers en zodoende gingen de Venlonaren met de zege aan de haal in de subtopkraker: 0-2