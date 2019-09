GVVV tegenstander Helmond Sport in KNVB-beker, FC Eindhoven treft Rijnsburgse Boys

De tegenstander van Helmond Sport schakelde dinsdagavond Kozakken Boys uit. Rijnsburgse Boys, komende opponent van FC Eindhoven, was met drie benutte penalty's te sterk voor Noordwijk.

Beide eerstedivisionisten kwamen vorig seizoen in de beker niet verder dan de eerste ronde. Helmond Sport werd daarin uitgeschakeld door Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles was te sterk voor FC Eindhoven.