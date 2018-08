Hardwerkend FC Eindhoven verliest bij Jong PSV

FC Eindhoven liet zich van een goede kant zien in de mini-Lichtstadderby, maar verloor wel. De ploeg van trainer David Nascimento werkte hard en kwam vroeg in de wedstrijd zelfs op voorsprong. Door twee goals die uit het niets vielen ging Jong PSV toch met de zege aan de haal: 2-1.

FC Eindhoven kon vrijdagavond niet beschikken over Marcelo Lopes. De club slaagde er - mede door langzaam handelen van de Portugese voetbalbond - niet in de Portugese buitenspeler op tijd speelgerechtigd te krijgen. Verder ontbraken Rochdi Achenteh (enkelbreuk), Rodney Klooster (voet), Cas Faber (knie) en Levan Jordania (voet), waardoor FC Eindhoven het moest stellen met een hele jonge reservebank.

Voorsprong

In tegenstelling tot Lopes waren nieuwkomers Alvin Daniëls en Charni Ekangamene wél inzetbaar tegen Jong PSV. De twee startte ook meteen in de basis: Ekangamene op linksback, Daniëls op rechtsvoor. Met het tweetal in de ploeg kwam FC Eindhoven al in de achtste minuut op 0-1. Uit een vrije trap van Branco van den Boomen vanaf de zijkant kopte Siebe Van der Heyden binnen. De Belg torende bij de tweede paal hoog boven zijn directe tegenstander uit.

FC Eindhoven liet zich van een goede kant zien op De Herdgang. Voetballend bracht de ploeg misschien niet veel en is het gemis van een echte spits duidelijk zichtbaar. Toch waren de bezoekers op basis van werklust en power veelal de betere. Jong PSV werd constant onder druk gezet, tot aan doelman Yanick van Osch toe, en kwam daardoor amper aan goed voetbal toe. Toch kwam de thuisploeg enigszins gelukkig langszij: een afstandsschot van Zakaria Aboukhlal, de gevaarlijkste speler van Jong PSV, vloog via een blauwwitte kous in een boog in het doel, 1-1.

Prachtige pass