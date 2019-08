Helder doel voor FC Eindhoven: ‘Zaak om bij de bovenste ploegen op de ranglijst te blijven’

,,Het is nu zaak om ervoor te zorgen dat FC Eindhoven bij de bovenste ploegen op de ranglijst blijft horen”, zo spreekt Brandts direct strijdbare taal. Voorlopig is dat met de huidige derde plaats dus het geval. Tegenstander Go Ahead Eagles staat vijfde met zes punten uit drie duels.

Wat dat betreft staat er in het Jan Louwers Stadion een heuse subtopper op het programma. Brandts verwacht een wedstrijd met twee aanvallend ingestelde teams. ,,Go Ahead Eagles speelt net als wij met drie spitsen. Het is aan ons om onder andere de slag op het middenveld te winnen.”

Van den Boomen

Intern gebeurde er deze week genoeg bij FC Eindhoven. Smaakmaker Branco van den Boomen mocht zich sinds gistermiddag eindelijk speler van De Graafschap noemen, terwijl de komst van zijn beoogde opvolger naar verluidt niet lang meer op zich laat wachten. Verder traint Flor van den Eyden nog altijd mee. De Belgische verdediger heeft reeds een aanbieding van FC Eindhoven op zak. ,,Ik verwacht dat de zaak snel rond gaat komen”, vertelde Brandts.

Wie er tegen Go Ahead Eagles aan de aftrap zullen verschijnen liet Brandts niet doorschemeren. De kans bestaat dat Sammy Bourard of Joey Sleegers op de positie van Branco van den Boomen zal starten. Van laatstgenoemde is het overigens nog niet helemaal zeker dat hij in actie kan komen.

,,Joey kreeg deze week op de training een tik tegen zijn voet. We gaan hem morgen nog een aantal tests laten doen om te kijken of hij fit genoeg is”, aldus Brandts, die voorafgaand aan de laatste training zijn beoogde basisopstelling min of meer al in zijn hoofd had zitten. Hetgeen hij tijdens die afsluitende oefensessie zag bracht hem toch weer op andere gedachten. ,,Feit is in ieder geval dat we vooruit moeten blijven kijken. Branco van den Boomen is er niet meer bij. Dat betekent dat er nu andere jongens op moeten staan.”

Ziekenboeg

Verder bleef het lijstje van geblesseerden ten opzichte van afgelopen week onveranderd. Dat betekent dat Jort van der Sande, Zé Pedro, Byron Burgering, Cas Faber en Jarno Janssen het thuisduel met Go Ahead Eagles vanaf de tribune zullen moeten volgen.