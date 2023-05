Helmondse materiaalman zet bij FC Eindhoven de boel op scherp voor dé derby: ‘Ik weet hem wel te vinden’

Het successei­zoen van Branco van den Boomen kent maar geen einde: Veldho­venaar valt op in Franse bekerfina­le

Hij speelde in 2020 nog in de Keuken Kampioen Divisie, maar inmiddels is Branco van den Boomen (27) een grote meneer in de Ligue 1. Zaterdagavond won hij met Toulouse FC de Franse beker, vooral ook door zijn inbreng en die van zijn landgenoten in de wedstrijd tegen Nantes: 1-5.