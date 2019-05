Het beleid breekt FC Eindhoven opnieuw op

FC Eindhoven heeft het in de laatste weken laten liggen. Geen enkele eerstedivisionist presteerde slechter op het moment dat de prijzen (lees: play-offtickets) verdeeld werden. Na een opmars van zes ongeslagen potjes ging het mis tegen concurrenten Roda JC en SC Cambuur (1-2, 2-2). Vervolgens werd in de derby tegen Helmond Sport niet thuisgegeven (2-1) en was het eigenlijk over en uit. Jong AZ en RKC Waalwijk gaven nog een trap na (0-1, 3-1).

Slechtste competitiestart aller tijden

In wedstrijden dat het móést en de druk bij FC Eindhoven lag, bleven goede resultaten te vaak uit. Ook trainer David Nascimento werd er gek van. Hij zag zijn spelers tijdens de slechtste competitiestart in de clubhistorie een steeds hechter team vormen. Als de selectie kwalitatief wat minder is, dan maar hard werken, fysiek in orde zijn en een ongecompliceerd doch effectief strijdplan hanteren: collectief hoog druk zetten, fouten afdwingen en dan hopen daarvan te profiteren.

De spelopvatting wierp zijn vruchten af. FC Eindhoven hield zich bijna wekelijks goed staande en floreerde vooral in uitduels en tegen grotere ploegen die wat meer het initiatief namen. Probleem was echter het gebrek aan scorend vermogen. Het brak de blauwwitten dit seizoen herhaaldelijk op. Zeker in thuiswedstrijden, als de tegenstander wat compacter stond opgesteld. De 8-1 tegen FC Dordrecht, de grootste zege sinds 1974, was een uitzondering. Want slechter dan dit seizoen werd er in het afgelopen decennium niet gepresteerd in het Jan Louwers Stadion.

Boven verwachting

De dramatische seizoensstart was een direct gevolg van de technische beleidsvoering. Zo kwam de eerste spits in de selectie (Elisha Sam) pas op laatste transferdag binnen en via de trainer welteverstaan. En net als bijna alle aangetrokken spelers had ook Sam weinig minuten in de benen en dus tijd nodig. In de winter werd de smalle selectie, met weinig onderlinge concurrentie, nog smaller. Het was mede dankzij klasbak Branco van den Boomen en jeugdspelers die knap aanpikten, dat FC Eindhoven boven verwachting presteerde en nog aardig in de buurt van play-offdeelname kwam.

Met een veertiende plek is ook de door Tscheu La Ling gegarandeerde top tien notering niet gehaald. Opmerkelijk genoeg verwijt de clubleiding hem niets. De technische beleidsvoerder op afstand blijft en ter ondersteuning sluit Marc Scheepers op parttimebasis aan als technisch manager. Hoe het in de praktijk zal werken, is afwachten.

Vertrekkers

De intenties zijn ongetwijfeld goed, zeker als het rvc-lid Pieter van der Leegte – de invloedrijkste man binnen FC Eindhoven – betreft. Maar sinds de machtsverhoudingen in 2016 anders zijn komen te liggen, gaat het niet de goede kant op met de club. De clubleiding wil zelf bepalen, laat professionals hun werk niet doen en zodoende waren er veel vertrekkers. Algemeen directeur Marco Faber zette de trend in februari voort.