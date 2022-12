Het doelpuntengifje dat de verlegen Dorenbosch liever niet maakte, slingerde FC Eindhoven de wereld in

In 2012 stippelde Dyon Dorenbosch zijn voetbalroute uit in het lokale sufferdje. Zondag was hij de verrassende basisdebutant, die de eerste uitzege van FC Eindhoven op De Graafschap sinds 2013 inleidde (1-2).

Zijn tanden zijn bijna continu ontbloot, terwijl hij zenuwachtig met zijn voeten op de houten vloer tikt. ,,Nee, de schijnwerpers zijn niet echt voor mij”, schudt Dyon Dorenbosch (19) het hoofd. ,,Ik voel me niet zo comfortabel in dat soort situaties, met camera’s en interviews. Laat mij maar lekker voetballen.” Hij grijnst: ,,Máár, liever een doelpunt maken en dit ondergaan dan niet scoren.”

Toen eerder dit seizoen de persoonlijke doelpuntengifjes van FC Eindhoven werden gefilmd, wachtte een verlegen Dorenbosch tot al zijn teamgenoten waren geweest. Daarna stak hij in een lege ruimte twee duimen op voor zijn eigen gifje, dat zondag in minuut 53 de digitale wereld werd ingeslingerd via de socialmediakanalen van FC Eindhoven.

De jonge Eindhovenaar dwong mede balverlies af, rende naar voren en ontving de bal in alle vrijheid links in de zestien van De Graafschap. ,,Ik scoor niet zo vaak, maar dacht nu gewoon: korte hoek, hard schieten.” Boem, 0-1, en dat met zijn mindere linker.

Eeneiige tweelingbroer

De openingstreffer vormde de opmaat voor een 1-2 overwinning op De Vijverberg, de eerste zege daar van FC Eindhoven sinds 2013. Een jaar eerder, in 2012, stond Dorenbosch samen met zijn eeneiige tweelingbroer Jaron in het lokale sufferdje van de Eindhovense Irisbuurt. ,,Wij stonden daar bekend als de voetbalbroertjes en lieten in dat interview trots onze medailles van EVV en schooltoernooien zien.”

De droom om het te maken als voetballer, was er toen al. ,,Dat Jaron (momenteel FC Eindhoven Onder-21) en ik het allebei halen, is het mooiste dat we samen kunnen bereiken. Ik heb mijn telefoon nog niet gezien, maar hij zal vast en zeker iets gestuurd hebben.”

Dyon Dorenbosch (r) namens FC Eindhoven in duel met De Graafschap-speler Mees Kaandorp.

De twee stippelden in 2012 in de Iriskrant al hun ambitieuze voetbalroute uit, met FC Eindhoven als beginpunt. Vader Tijs, die zondag samen met moeder op de tribune zat, trapte in het artikel een beetje op de rem. ‘Van de honderd gescoute spelertjes slaagt slechts een enkeling erin om bij de grote jongens te spelen’, werd senior geciteerd. Dyon kan zich pa’s woorden niet meer herinneren. ,,Maar nu ben ik er toch, een soort van”, glimlacht hij.

Constante indruk

Dorenbosch fietst sinds de zomer dagelijks naar de selectietrainingen, viel ook al regelmatig in en liet dan zien het spelletje goed te lezen. Maar dat de 19-jarige, die ook in de Helmond Sport- en PSV-jeugd speelde, zondag aan de aftrap verscheen, was een verrassing. ,,Het was tijd voor Dyon. Hij maakt al zo lang een constante indruk”, stelt trainer Rob Penders, die het jeugdexponent de voorkeur gaf boven Yassine Azzagari, Koen Oostenbrink en Ozan Kökcü. ,,Ozan verdient het ook, maar ik wilde iemand die meer in de controle speelt. Dyon begon wat zenuwachtig, maar speelde daarna een geweldige pot.”

De stap van de Randstad Academ naar het eerste elftal is in de afgelopen jaren ook weleens te groot gebleken voor talenten. ,,Dyon is er nog lang niet en heeft veel concurrentie, maar ik ben ervan overtuigd dat hij in de toekomst een eerste elftalspeler kan zijn voor Eindhoven.”

Overtuigend gepresenteerd

Penders zag zijn team zondag controleren bij De Graafschap, en achterin bijna niets weggeven. De coach was enkel kritisch op de snelle 1-2 kort na de 0-2 van invaller Naoufal Bannis. En ook op het natrappen van Lamine Diaby-Fadiga, die niet mocht mopperen met geel. ,,We hebben ons hier erg overtuigend gepresenteerd, en dat geeft hoop richting de tweede competitiehelft.”

FC Eindhoven viert de 0-1 van Dyon Dorenbosch. Van rechts naar links: Tibo Persyn, Koen Oostenbrink, Dorenbosch, Charles-Andreas Brym.