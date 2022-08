Het geheim van de topstart van FC Eindhoven, dat toch ook nog zoekende is: ‘Zeker aan de bal moet het beter’

FC Eindhoven evenaarde vrijdagavond de op één na beste competitiestart sinds de oprichting in 1909. Tegen Jong AZ werd met moeite de vierde zege op rij geboekt (1-0) . Trainer Rob Penders weet wat het geheim is: ,,Maar er is nog genoeg te verbeteren.”

Na het afgelopen topseizoen verwachtte de buitenwacht bar weinig van FC Eindhoven. De totale voorhoede was immers weggeplukt. Een half nieuw basiselftal én ook nog één van de laagste budgetten in de competitie? Nee, maar weinigen durfden deze zomer hun geld op trainer Rob Penders en zijn mannen te zetten.

Vier speelrondes verder en FC Eindhoven staat ‘gewoon’ bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, samen met PEC Zwolle. In de luwte, in de schaduw van de schijnwerpers, evenaarden de blauwwitten de op één na beste seizoenstart in de clubhistorie. Net als in 2011-2012 werden de eerste vier wedstrijden gewonnen.

Hoe dat kan? ,,Ons geheim is stabiliteit. De as van vorig seizoen, die hebben we nog”, stelde Penders kort na de 1-0 zege op Jong AZ. ,,We geven weinig kansen weg, ook vandaag, en dat brengt ons héél veel. Twaalf punten, daar zijn we hartstikke blij mee. Maar er is nog genoeg te verbeteren.”

Het leek nergens op

Kritisch was de trainer wel vaker in de voorbije weken. Gisteren na de wedstrijd was dat niet anders. En begrijpelijk, want wat zijn team liet zien in het eerste half uur leek nergens op. Jong AZ stoorde met bravoure en voetbalde veel makkelijker, zo zag een gefrustreerde Penders vanaf de zijlijn.

,,Ik vond ons niet goed vandaag. Het was denk ik onze minste wedstrijd, wat ook te maken heeft met AZ. Over die ploeg wordt weleens makkelijk gedaan, maar ze zijn heel goed en talentvol.” AZ won eveneens de eerste drie competitieduels en vormde dus een serieuze uitdaging. ,,Als je puur kijkt naar het veldspel, dan hebben we onterecht gewonnen.”

Aanvallend zoekende

Het veldspel van FCE is momenteel een kleine doorn in het oog van Penders. ,,We zullen beter moeten, zeker aan de bal. Dat vraag ik van mijn spelers en daar moeten we keihard voor werken. Op het middenveld en voorin zijn we niet balvast genoeg. En aanvallend zijn we zoekende, dat kunnen we niet ontkennen. Wel was ik tevreden met het aantal kansen dat we kregen. Op basis van de kansen waren we wel beter dan AZ.”

Volledig scherm Ozan Kökcü (m) scoorde de 1-0 op slag van rust en vierde een feestje voor de cameralens. © Pro Shots / Johan Manders

Het is dé kracht van dit FC Eindhoven: de stabiele defensie. AZ kreeg de laatste linie nauwelijks aan het wankelen. De thuisploeg meldde zich na een half uur spelen mondjesmaat vaker bij het Alkmaarse doel en op slag van rust was het raak uit een spaarzaam goede aanval. Terwijl er al een rij stond voor het witte frietkot achter de boarding, kopte Ozan Kökcü een voorzet van Jasper Dahlhaus binnen: 1-0.

Hoewel FC Eindhoven altijd lijkt te scoren - al 21 duels op rij! - moet de aanvallende puzzel nog in elkaar vallen. De voorwaartsen kwamen ook gisteren te weinig in hun kracht te spelen. De rappe Justin Ogenia kreeg ditmaal op de flank de voorkeur boven Evan Rottier en zorgde zeker na de thee voor dreiging met zijn diepgang, toen AZ meer ruimte liet. Er kwamen mogelijkheden op 2-0, vooral voor Naoufal Bannis, die niet scoorde.

Op recordjacht

Jong AZ werd steeds gevaarlijker en er leek een spannende slotfase in het vat, maar door een rode kaart voor de gasten bleef het bij wat lichte spanning. Eindhoven kan nu op jacht naar de recordstart uit 1974-1975, toen de eerste zes potjes gewonnen werden en de club later in het seizoen promoveerde naar de eredivisie.

Punt van zorg zijn de blessuregevallen: sterkhouder Brian De Keersmaecker viel gisteren uit met wat leek op een voetprobleem. ,,Het is afwachten”, aldus Penders, die al drie spelers moest missen vanwege blessureleed. ,,Voor ons zou het een enorme domper zijn als hij ‘out’ is.”

Volledig scherm Brian De Keersmaecker (m) moest noodgedwongen afhaken na iets meer dan een half uur spelen. © Pro Shots / Thomas Bakker