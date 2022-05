‘Het kan zomaar afgelopen zijn, maar daar is echt niemand bij FC Eindhoven mee bezig. Dat leeft totaal niet’

VoorbeschouwingDoorstaat FC Eindhoven eindelijk weer eens die eerste play-offhorde, of is het successeizoen vrijdagavond plots voorbij? Met dat laatste houdt niemand op de club rekening, weet clubman Jens van Son.

FC Eindhoven speelde maandag gelijk op bezoek bij De Graafschap (1-1) en moet vrijdag dus winnen van de Doetinchemmers om de strijd om promotie voort te zetten. ,,Het wordt weer een bijzondere avond, hè”, aldus de middenvelder, die zich opmaakt voor een uitverkocht Jan Louwers Stadion. ,,En ja, het kan ook zomaar afgelopen zijn. Maar daar is niemand mee bezig. Echt niemand. Dat leeft totaal niet op de club.”

Toch maakte Van Son al vaker mee dat FCE na een sterk seizoen meteen uitgleed in de play-offs (in 2012, 2014 en 2015). Alleen in 2010 kwam hij met de blauwwitten het eerste tweeluik door, toen tegen AGOVV. ,,Bijna niemand van dit team was er toen bij, dus dat speelt nu niet mee. Ik denk dat dat meer speelt bij supporters, die dat allemaal bewust hebben meegemaakt. Die keer tegen FC Volendam (2015) was niet fijn, nee. Toen is er wel wat gescholden. Ik was er een week ziek van. Maar nu gaat het wel goedkomen. We zijn vol vertrouwen.“

Genieten en extra gas

De 34-jarige, die na dit seizoen stopt met profvoetbal, weet als geen ander hoe het is om dit soort beslissingsduels te spelen. ,,We praten er wel over op de club en zeggen dat je gewoon op je eigen taken moet focussen. Maar iedereen beleeft dit op zijn eigen manier. Ik genoot er altijd van en gaf wat extra gas. Dit zijn de mooie momenten, zeker ook als je zo vol vertrouwen naar een wedstrijd toeleeft. Dan voel je wel spanning, maar is het meer van: laten we maar beginnen, we hebben er zin in. Dat gevoel is nu ook zo. Wij eindigden niet voor niets op plek drie en zij op plaats negen.”



Toch bleef het heenduel maandag onbeslist, waarbij De Graafschap overheerste in het laatste half uur. ,,Ik denk dat 1-1 een prima resultaat is en een bevestiging dat wij dit klusje zeker kunnen klaren. We hebben een analyse gehad, over wat we beter kunnen doen en waar de kansen liggen. Pech en geluk zijn altijd factoren in de play-offs en die moet je zoveel mogelijk zien uit te bannen, door te blijven doen wat we al heel het seizoen goed doen.”

FC Eindhoven - De Graafschap

Vrijdagavond 20.00 uur

Jan Louwers Stadion, Eindhoven

Scheidsrechter: Van der Laan

FC Eindhoven: Bertrams; Vermeulen, Amevor, Peijnenburg, Seedorf, Dahlhaus; Verreth, De Keersmaecker; Brym, Van der Sande, Sleegers.

Laatste onderlinge duel: 9 mei 2022, De Graafschap - FC Eindhoven 1-1

Bijzonderheden: De Graafschap won al drie play-offduels op rij niet meer, maar toch zegevierden de Superboeren sinds 2005-2006 in meer nacompetitieduels dan iedere andere club (twintig in totaal).