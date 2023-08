Het telkens overwinnen van tegenslag en twijfel is wat deze FC Eindhoven-aanjager vormde: ‘Ik ben mezelf weer, dacht ik toen’

FC Eindhoven geeft een halfuur gas tegen de beloften van Anderlecht, Joey Sleegers doet wat hij altijd doet

Scoren in het Jan Louwers Stadion? Joey Sleegers deed het in zijn vorige twee periodes bij FC Eindhoven bijna met zijn ogen dicht. Dat lijkt anno 2023 niet anders: zaterdag scoorde de Helmonder meteen in zijn eerste thuiswedstrijd, en zorgde daarmee voor de 2-1 voorsprong tegen de beloftenploeg van RSC Anderlecht. Het oefenduel eindigde in 2-2.