Het vuur in Cas Faber brandt als vanouds, na eerste FC Eindhoven-start in jaren: 'Wel kijk ik er met verstand naar’

Het heeft voor hem nog niet zo mogen zijn, weet Cas Faber (23) na zijn eerste basisplek sinds 2019. Het label ‘talent’ raakte hij in moeilijke jaren kwijt, maar zijn honger en focus bleven onaangetast. Dat Faber vrijdag startte tegen FC Dordrecht bleek een lichtpuntje op wat een sportief donkere avond werd voor FC Eindhoven. Wederom ging het in blessuretijd mis: 1-1.

De 93ste minuut loopt, als Samuele Longo uit een corner de gelijkmaker tegen het touw kopt. Terwijl de spits van FC Dordrecht in zijn blote bast over het veld rent, kunnen de FC Eindhoven-spelers wel door de grond zakken. Ze grijpen naar het hoofd, kijken verwijtend naar elkaar.

Enkele blauw-witters protesteren fel voor de neus van scheidsrechter Rob Dieperink, want was het wel een hoekschop voor de Dordtse bezoekers? ,,Volgens mij niet, maar ik zag niet goed vanaf de bank”, reageert Cas Faber, die iets eerder gewisseld was. ,,Maar dan nog: wij moeten scherper zijn. We laten het zelf liggen.”

En wéér doet FC Eindhoven dat in de laatste minuten, net als in de vorige speelronde tegen Roda JC (3-3). Door het puntenverlies toen had de ploeg de periodetitel al niet meer in eigen hand. En door de 1-1 van gisteravond is die prijs nu helemaal ver weg: met nog één duel te spelen gaat Heracles Almelo aan kop, met drie punten meer én een beter doelsaldo. ,,Dat maakt dit gelijkspel extra zuur”, weet Faber.

Een gouden randje bleef gisteren dus uit, op wat sowieso een speciale avond was voor Faber zelf. Voor het eerst sinds november 2019 liep de middenvelder als basiskracht het veld op. ,,Mooi voor mij, en mijn familie. Ik heb er lang op moeten wachten”, verzucht de 23-jarige, die vorig seizoen maar af en toe inviel en eerder deze competitie geen minuten maakte. ,,Het heeft voor mij allemaal nog niet zo mogen zijn.”

Medio 2018 kwam Faber binnen bij Eindhoven, als hongerig tienertalent. Erop gebrand om een profcontract af te dwingen en het te maken in het betaald voetbal, net als zijn vader Ernest Faber ooit bij PSV. Maar vier jaar en twee ernstige knieblessures verder is hij talent af. ,,De focus is nog hetzelfde als toen, maar ik heb wel de leeftijd dat ik minuten moet maken”, aldus de Eindhovenaar, die er volwassen en nuchter in staat.

,,Ik kijk er met verstand naar, niet met emotie. Ik moet fit blijven en hard werken op trainingen, om klaar te zijn voor die kans. Een kans op het middenveld, want dat is mijn positie. Als die komt, grijp ik ‘m. En als die uitblijft, moet ik ooit ook mijn conclusies trekken.”

Tegen Dordrecht acteerde hij als gelegenheidsrechtsback, vanwege enkele absenties. Zijn eerste keer op de positie die zijn pa weleens invulde bij PSV. Terwijl Faber praat, hangt schuin achter hem een portret van senior, tussen de andere voormalig FC Eindhoven-trainers. ,,Ik moet er elke dag langs”, grapt junior.

,,Of ik hem om tips heb gevraagd over de backpositie? Nee, maar hij heeft me wel succes gewenst. Voor hem was dit ook een mooi moment.” Ernest Faber, tegenwoordig hoofd jeugdopleiding bij PSV, was vroeger een schopper. ,,Ik vul het op mijn eigen manier in en kreeg ook het vertrouwen van de staf om dat tegen Dordrecht te doen.”

Meermaals ontsnapt

Faber deed het gisteravond verdienstelijk, was fel en leidde de eerste grote kans in met een lage voorzet. Het was een van de spaarzame momenten dat FC Eindhoven er gisteravond doorheen kwam tegen een compact spelend FC Dordrecht. De blauw-witten kwamen na het uur op voorsprong via Jasper Dahlhaus - na een geweldige steekpass van Pieter Bogaers - maar ontsnapten zeker na de pauze zelf meermaals aan tegentreffers.

,,We hoopten die 1-0 over de streep te trekken, maar de uitslag is uiteindelijk terecht”, was trainer Rob Penders na afloop kritisch en reëel. ,,Ik ben vooral teleurgesteld over hoe we gevoetbald hebben. Het was niet goed genoeg: te veel spelers haalden hun niveau niet. We moeten en kunnen beter.”

