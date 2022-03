Historische reeks ten einde na eerste verlies sinds december: FC Eindhoven te laat op gang tegen De Graafschap

Een duel tussen twee ploegen die weinig tegengoals incasseren, en dat was in de openingsfase ook wel te zien. De Graafschap had een licht veldoverwicht en rond het kwartier voorkwam FCE’er Maarten Peijnenburg met een sliding dat Sam Hendriks de 0-1 binnen kon tikken uit een lage voorzet. Na een fase waarin beide teams wat vaker gevaarlijk werden - de gasten iets meer - was het in minuut 34 raak: Camiel Neghli bracht Peijnenburg met één aanraking uit balans en rondde oog in oog met doelman Nigel Bertrams koeltjes af in de korte hoek, 0-1.

Niet doortastend

In de tweede helft waren de bezoekers al vroeg dichtbij de 0-3, toen Jasper van Heertum de lat raakte en even later Giovanni Korte zijn kopbal niet onder de deklat kreeg. Het was echter in minuut 63 een kopbal van Jens van Son die het geloof op een beter resultaat aanwakkerde. De 34-jarige middenvelder kopte een voorzet van Vermeulen van dichtbij in het dak van het Doetinchemse doel, 1-2. De wilskracht was terug in de ploeg en in minuut 73 leek Jort van der Sande de 2-2 te scoren, maar het was doelman Hidde Jurjus die met een reflex de gelijkmaker voorkwam.