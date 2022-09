Hoe Azerbeidzjan het hart van debutant Ozan Kökcu veroverde: ‘En Orkun bij Turkije: mooier kan niet toch?’

Op de avond dat zijn broertje uitkwam voor Turkije, kende Ozan Kökçü (24) een debuut met een gouden randje bij Azerbeidzjan. De FC Eindhoven-speler heeft het land de afgelopen jaren in zijn hart gesloten: ,,Het is mijn derde thuis geworden.”

De spanning bij zijn debuut? Die liet Ozan Kökçü na het rustsignaal achter op de Slowaakse grasmat, terwijl hij vol trots zijn assist meenam het kleedlokaal in. Mede door de 24-jarige stond het 0-1 tegen Slowakije en werd euforie de Azerbeidzjaanse woonkamers en kroegen meester, duizenden kilometers verderop.

Quote Het zijn twee landen, maar één volk. Door al onze aderen stroomt ‘gekookt bloed’ als het aankomt op voetbal. Ozan Kökcü

Vanuit het land, en Kökçü na zijn wissel vanuit de dug-out, zagen ze hoe een ware thriller zich ontvouwde in de slotfase. Favoriet Slowakije kwam in blessuretijd ineens langszij. ,,Maar wat daarna gebeurde, zegt veel over onze mentaliteit. We geven alles om het volk trots te maken”, vertelt Kökçü, die bij de 1-2 kort erna met zijn collega’s van de banken vloog: ze waren in extase. ,,In het vliegtuig kon daarna niemand slapen”, grijnst hij. ,,We weten gewoon hoe belangrijk dit voor ons land is.”

Volledig scherm Ozan Kökcü (r) vorige week tijdens zijn debuut voor Azerbeidzjan in en tegen Slowakije. © REUTERS

Azerbeidzjan, een voetbalnatie in opbouw. Sinds de onafhankelijkheid in 1991 wordt er gedroomd van een eerste EK- of WK-deelname. ,,Als dat lukt, gaat het dak er helemaal af. Ik heb er alle vertrouwen in dat het beter blijft gaan met onze ploeg. Dat verdient het land ook: voetbal leeft enorm.”

Dat laatste was zondag te zien, toen in hoofdstad Baku ook Kazachstan werd verslagen (3-0) en thuissupporters druk naar de shirtjes van hun helden hengelden. ,,Ik had die van mij al aan mijn oom beloofd. We krijgen er twee, maar ééntje houd ik zelf: het is toch iets speciaals, hè.”

Vrouw ontmoet, huis gekocht

Na het laatste duel van FC Eindhoven vloog Kökçü ‘s nachts direct naar Azerbeidzjan, dat zijn ‘derde thuis’ werd. De geboren Haarlemmer, met familieroots in het Turkse Afyon, voetbalde anderhalf jaar nabij Baku voor Sabah FK (2019-2021). Tussendoor ontmoette hij daar zijn vrouw, en kocht een huis. ,,Het land trekt mij gewoon heel erg. Ik voel me er vrijer.”

Quote Als broers zijn we heel close; bijna één. We delen elkaars vreugde en verdriet. Ozan Kökcü

Al in zijn jeugdtijd bij Feyenoord belde de Azerbeidzjaanse voetbalbond, waarvoor hij sinds 2018 in de Onder-21 speelde. ,,Zij zetten de poort toen wagenwijd open en hebben veel voor mij betekend. Ik zit zo in elkaar: geef mij een kans en ik keer je nooit de rug toe.”

Volledig scherm Ozan Kökcü (l) in actie tegen Kazachstan. Opnieuw startte hij in de basis. © REUTERS

Twee landen, één volk

Achterop zijn nationale shirt staat ‘Koekcoe’, zoals zijn naam gespeld wordt in zijn Azerbeidzjaanse paspoort. ,,Ze hebben die puntjes daar niet; in Turkije wel”, lacht Kökçü. ,,Het zijn twee landen, maar één volk. Met hetzelfde bloed.”

,,Door al onze aderen stroomt ‘gekookt bloed’ als het aankomt op voetbal. Bij verlies is er snel kritiek; bij winst maak je voor de mensen écht hun dag. Er is veel trots, de verwachtingen zijn altijd hoog. Portugal? Daar moet je van kunnen winnen, vindt men. Daar komt ook onze mentaliteit vandaan: we gaan altijd tot het gaatje.”

Orkun op tv, Ozan op de iPad

Afgelopen interlandperiode keek moeder Kökçü tegelijkertijd naar haar zonen: op televisie Orkun bij het Turkse voetbalelftal, op de iPad het debuut van Ozan. ,,Mijn broertje voor Turkije, ik voor Azerbeidzjan: mooier kan niet toch?“, lacht Ozan Kökçü. ,,Als broers zijn we heel close; bijna één. We delen elkaars vreugde en verdriet.”

Quote Gelukkig heb ik de televisie heel gelaten. Of Orkun dat weet? Als hij dit leest wel, haha Ozan Kökcü

Toen zijn broertje eind vorig jaar een cruciale interland met Montenegro besliste, zat hij emotioneel voor de buis. ,,Schreeuwen van blijdschap. Gelukkig heb ik de televisie heel gelaten”, grijnst hij. ,,Of Orkun dat weet? Als hij dit leest wel, haha.”

De juiste stap

Trots is hij, dat zijn broertje aanvoerder van Feyenoord is. Andersom is de familie reuze trots op Ozan, wiens prestaties bij FC Eindhoven - medetopscorer met vier goals - het laatste zetje gaven naar zijn interlanddebuut. De achterstand die de technicus naar eigen zeggen opliep tijdens zijn jaren in het buitenland, wordt rap goedgemaakt. ,,Deze club, dit team, was voor mij de juiste stap. Sinds dag één loop ik hier blij rond.” Iets wat ze ook in Azerbeidzjan dankbaar zullen toejuichen.

Volledig scherm Ozan Kökcü scoort de 3-1 namens FC Eindhoven tegen Roda JC (eindstand 3-3). © Pro Shots / Johan Manders