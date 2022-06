Hoe dit technische tweetal het FC Eindhoven-succes verder wil uitbouwen: ‘Revanche? Ik zit hier niet voor mezelf’

FC Eindhoven-spits houdt ‘negatieve nasmaak’ over aan remise in Doetinchem: ‘Momenten altijd bepalend in de play-offs’

Er werd maandagavond gebaald bij FC Eindhoven, dat in een kolkende Vijverberg een 0-1 voorsprong zag verdampen. Desondanks hebben de blauwwitten de tweede play-offronde nog vol in het zicht, na een 1-1 in het heenduel bij De Graafschap.

10 mei