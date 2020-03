Hooghouden als Maradona, vuilnisbakschieten en andere challenges houden FC Eindhoven-jeugd bezig

Met iedere challenge zijn punten te verzamelen en de jeugdspeler met na deze maand de meeste punten is de winnaar. Dinsdag stond de ‘vuilnisbakkenchallenge’ op het programma. Chip de bal vanaf vijf meter in een groene of grijze kliko en ontvang één punt. Doe het vanaf vijftien meter en krijg drie punten. Als je tot slot ook nog met de bal boven je hoofd in de afvalbak gaat staan, levert dat een extra bonuspunt op.

,,Echt iedereen is in die container gaan staan”, vertelt een grijnzende Mike van Dijk, trainer van FC Eindhoven Onder-13 en samen met Luuc Bonnema eigenaar van voetbalschool ‘Winnaars van Morgen’. ,,Ik lig echt dubbel om die filmpjes en kijk ze wel drie of vier keer terug. De jongens bedenken er telkens ook allerlei dingen bij, maken er een showtje van en zijn heel creatief. Het is geweldig om te zien.”

‘Vragen van buiten Nederland’

Tot en met 31 maart zet Van Dijk bijna iedere ochtend om 10.00 uur een nieuw challenge in de groepsapp van zijn team. De talenten die meedoen hebben daarna tot 22.00 uur de tijd om deze te voltooien en een filmpje door te sturen. ,,Het is vervelend dat je nu niet op het veld kan staan met die jongens”, baalt de coach. ,,Maar op deze manier houd je ze bezig en gemotiveerd. Er wordt in de app ook flink gediscussieerd over de punten. Inmiddels doen er ook andere teams bij FC Eindhoven mee en we krijgen zelfs vragen van buiten de club, buiten de provincie en buiten Nederland.”

In deze corona-tijd ligt verveling op de loer, dus Van Dijk merkt dat sommige talenten ‘s ochtends echt zitten te wachten op de nieuwste challenge. Wie dit leest en mee wil doen, kan de Facebook-pagina ‘Voetbalschool Winnaars van Morgen’ raadplegen. Want wat natuurlijk niemand wil missen, is later deze maand de Diego Maradona-challenge, waarbij tijdens een lastige hooghoudcombinatie ook de schouders eraan te pas zullen komen. Een bonuspunt kan dan verdiend worden als op de achtergrond het bekende ‘Life is life’ van Opus te horen is.

Nieuwe challenges

,,Het is leuk om te doen en er is veel waardering, ook vanuit de ouders. Als we langer thuis moeten blijven vanwege het coronavirus, dan komen er nieuwe challenges”, verzekert Van Dijk. ,,Als je mee wil doen en meer wilt weten, kun je ook altijd een berichtje sturen naar onze Facebook-pagina.”