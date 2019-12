Hopeloos slecht verdedigend FC Eindhoven hard onderuit tegen FC Volendam

FC Volendam scoorde viermaal tegen FC Eindhoven, maar de score had nog veel hoger uit kunnen vallen. Verdedigend hield het vrijdagavond niet over bij de blauw-witten, die vlak voor tijd nog een eretreffer produceerden via invaller Youri Roseboom: 1-4.

FC Eindhoven kon tegen FC Volendam, de momenteel best presterende ploeg van de Keuken Kampioen Divisie, weer beschikken over spits Jort van der Sande en linksback Zé Pedro. De twee, die sinds augustus niet meer inzetbaar waren vanwege blessureleed, begonnen op de bank. Van der Sande maakte zijn rentree in de 68ste minuut.

FC Eindhoven begon met dezelfde elf vorige week bij TOP Oss, toen de ploeg van trainer Ernie Brandts zich blameerde (3-1 verlies). Net als vorige week liet het defensief te wensen over bij de blauw-witten. Na een rustig kwartier dook linksback Gijs Smal van FC Volendam de Eindhovense zestien in, werd aangespeeld en geen strobreed in de weg gelegd, 0-1.

Handrem eraf

Ze stonden erbij en keken ernaar, de spelers van FC Eindhoven. Bij FC Volendam, dat voorafgaand aan de wedstrijd al zes zeges aan elkaar had geregen, ging de handrem er na de openingsgoal af. Bij de 0-2 in de 26ste minuut werd opnieuw geen druk gezet en de lage voorzet kwam ter hoogte van de penaltystip bij Smal, wiens directe tegenstander Alvin Daniëls opnieuw in geen velden of wegen te bekennen was, 0-2.

Dat het slechts 0-2 stond halverwege de wedstrijd was een klein wonder. Nick Doodeman schoot van dichtbij over, Valentino Vermeulen (FC Eindhoven) voorkwam met een sliding de 0-3 en ook doelman Ruud Swinkels hield er een paar tegen. FC Eindhoven zette er aanvallend eigenlijk geen serieuze doelpoging tegenover.