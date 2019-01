Ideeëloos FC Eindhoven blameert zich in oefenpot met amateurs ODIN'59

Voormalig assistent-trai­ner FC Eindhoven Verberne tekent bij NAC

31 december Maurice Verberne is de nieuwe assistent-trainer van NAC. Dat maakte de club maandag via de officiële website bekend. Hij sluit vanaf 2 januari aan. Met de komst van Verberne is de technische staf na het vertrek van Jefta Bresser weer compleet. De Brabander tekent een contract tot medio 2019.