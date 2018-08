Idzes bij FC Eindhoven in de voetsporen van Janssen en Vermeulen

Ook afgelopen vrijdag tegen Jong PSV (2-1 verlies) verscheen Idzes aan de aftrap. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de middenvelder, die voorheen in de jeugdopleidingen van PSV en VVV/Helmond Sport vertoefde, nu definitief aan de A-selectie wordt toegevoegd. Idzes treedt in de voetsporen van Jarno Janssen (17) en Joran Vermeulen (18), die vorig jaar al de status van selectiespeler kregen.

,,Ik mag nu bij de grote jongens in het kleedlokaal zitten", laat Idzes met een brede glimlach weten op het clubkanaal van FC Eindhoven. De controleur zal vanaf nu nog vaker meetrainen met het eerste elftal. ,,Dit was wel een doelstelling van me en het is mooi dat het gelukt is. Dit seizoen wil ik zo veel mogelijk wedstrijden spelen, stappen maken en elke dag beter worden."