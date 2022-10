Ieder duel telt voor deze FC Eindhoven-speler, die ‘extra drang’ voelt om zich te tonen tegen Jong PSV

Negen basisplaatsen op rij: Oostenbrink maakte afgelopen twee maanden meer speelminuten dan in de hele periode daarvoor, startend met zijn profdebuut in 2019 als speler van aankomende tegenstander Jong PSV. De controleur kan zijn geluk niet op: ,,Ook voor mijn familie is het hartstikke fijn; zij hebben me altijd gesteund, weten dat ik er hard voor werk en vinden het fijn dat het nu wordt beloond.”

Missie profcontract

De Veldhovenaar, die sinds medio 2021 op amateurbasis bij Eindhoven speelt, werd een vaste waarde na de blessure van Brian De Keersmaecker eind augustus. ,,Voor mij was die blessure wel een gelukje, want Brian is een goede speler”, weet Oostenbrink, die het ook deels zelf afdwong. ,,De trainer verkoos mij boven andere opties en dat voelt goed. Ik geniet hier nu wel van, maar niet te lang. Brian is op de weg terug en als hij weer fit is, moet ik het de trainer zo moeilijk mogelijk maken. Tot die tijd moet ik mezelf elke week van mijn beste kant laten zien, en clubs overtuigen. De missie is een profcontract afdwingen, bij FC Eindhoven of ergens anders.”

De flinke voetbalschoenen van De Keersmaecker vullen, is niet makkelijk. Toch hobbelt Oostenbrink verdienstelijk en vrij probleemloos mee bij de blauw-witten. Tegen Helmond Sport werd hij zelfs de grote, onverwachte derbyheld. ,,Ik ben tevreden, al speelde ik afgelopen vrijdag minder tegen Heracles Almelo (3-0 verlies). Of ik mezelf verbaas? Ik weet wat ik kan en hoe ik belangrijk kan zijn. Niet met dribbels of allemaal trucjes, maar wel als balafpakker die meters maakt en met mijn goede basistechniek als passer tussen de linies.”

Chelsea, United, Tottenham

De 22-jarige kan dan ook leunen op twaalf jaar in de jeugdopleiding van PSV, waar hij zich mat met de allergrootste clubs én talenten. ,,Ik kan wel een aardig lijstje maken”, zegt hij lachend. ,,Chelsea, Manchester United, Tottenham. Spelen tegen Ansu Fati van FC Barcelona, duels uitvechten met Ajacied Brian Brobbey. En Ruud van Nistelrooij was mijn trainer in de Onder-19. Als ik terugkijk, denk ik wel: dat was écht een bijzondere tijd.”

Zijn twee seizoenen bij Jong PSV waren minder memorabel: slechts viermaal viel hij in, één keer verscheen hij aan de aftrap. ,,Ik was veel geblesseerd en halverwege mijn tweede jaar werd er doorgeselecteerd: samen met een paar jongens moest ik apart van de groep trainen. Dat ik niet dicht tegen het eerste aan zat, had ik wel door. Maar de manier waarop het ging, was niet leuk. We werden aan de kant geschoven – wat ook weer niet onlogisch is bij een topclub met een topsportklimaat.”

Grote winkans

Een ‘beetje extra drang’ voelt Oostenbrink dan ook wel, om zijn kwaliteiten deze vrijdag te etaleren tegen Jong PSV. Met sommige tegenstanders speelde hij samen, de meesten kent hij minimaal van naam. ,,Spelen tegen je oud-club is altijd speciaal. Wel moet ik de wedstrijd gewoon beleven zoals ieder andere wedstrijd. Als ik mijn ding doe, en mijn teamgenoten ook, dan maken we een grote kans om te winnen.”

Volledig scherm Koen Oostenbrink viert feest na zijn winnende goal voor FC Eindhoven in de derby met Helmond Sport (0-1). © Pro Shots / Peter van Gogh