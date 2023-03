In ‘Bannis kwartiertje’ maakt teleurstelling plaats voor plots belangrijke rol: ‘Ben in mezelf blijven geloven’

In zijn tijd in de jeugdopleiding van ADO Den Haag was het al een ding, dat Haags kwartiertje. ,,Toen ik als 9-jarige weleens in het stadion daar kwam, zongen ze het al. Bij mijn eigen jeugdwedstrijden ook? Nee hoor”, zegt Bannis met een brede grijns. ,,Daar was niet zoveel publiek bij aanwezig.”

De spits van FC Eindhoven hoorde het naar eigen zeggen niet, dat het uitvak zich maandagavond geheel volgens traditie liet gelden na precies 75 minuten spelen. ‘Haags kwartiertje’ klonk het luid, tot driemaal toe. FC Eindhoven had op dat moment mazzel dat het slechts 0-1 stond voor ADO Den Haag, dat in het eerste uur diverse grote kansen liet liggen. En bovendien gaf de groen-gele verdedigingsmuur geen krimp; de ADO-zestien leek lange tijd wel het equivalent van legerpost Fort Knox.

Nee, ondanks de kleine marge en de aanvallende intenties van FC Eindhoven na rust, leek een resultaat heel ver weg. Tot minuut 76, toen een opportunistische voorzet van Tibo Persyn uit het niets door invaller Bannis in een boog richting het ADO-doel werd geknikt, en precies over doelman Sonny Stevens heen viel, 1-1.

Quote Een Bannis kwartier­tje? Nou, ik heb liever het eerste kwartier hoor. Naoufal Bannis

De plotselinge gelijkmaker deed de wedstrijd kantelen. Een blauw-witte storm zette op, met eenrichtingsverkeer als gevolg. De Eindhovense druk werd groter en groter, net als het geloof op de levendige tribunes. Er waren gevaarlijke momenten, kansen. Ja, de eerste thuiszege op de Hagenaren sinds 1977 hing serieus in de lucht. Maar bleef desondanks uit.

,,De wedstrijd had niet veel langer moeten duren voor ADO”, zegt Bannis, in de volle overtuiging dat die 2-1 al ergens in de pijpleiding zat. ,,Haags kwartiertje, wellicht moeten wij bij FC Eindhoven daar een eigen liedje voor maken, haha. Een Bannis kwartiertje? Nou, ik heb liever het eerste kwartier hoor.”

De van Feyenoord gehuurde aanvaller wijst daarmee subtiel naar zijn huidige reserverol. De 21-jarige werd het directe slachtoffer van de (tactische) ingrepen na de recente dramareeks van vijf nederlagen. Niet voor het eerst kwam Bannis op de bank terecht bij FC Eindhoven, en uit bij Telstar (0-1 winst) stapte alleen hij na afloop chagrijnig de spelersbus in.

,,Voor mij was het een heel teleurstellende situatie, want ik ben hier gekomen om mezelf te laten zien. Ik heb veel gepraat met familie en vrienden en ben in mezelf blijven geloven. Het enige wat je kunt doen, is je voeten laten spreken. Of je hoofd”, grijnst hij. ,,Je ziet nu, het kan snel gaan.”

Volledig scherm Tibo Persyn (l) maakte opnieuw een goede indruk bij FC Eindhoven en was belangrijk met de assist op de 1-1. © Pro Shots / Thomas Bakker

De Marokkaanse jeugdinternational glundert, en nog meer als hij ADO-trainer Dick Advocaat hoort praten voor de camera van ESPN. De twee werkten eerder samen bij Feyenoord. ,,We spraken elkaar voor de wedstrijd, gaven een knuffel. Ik heb altijd een goede band gehad met Dick en het is leuk om hem te zien.”

Onder Advocaat jojode Bannis in Rotterdam een beetje tussen de selectie en de reserves. ,,Maar hij liet me ook mijn eerste profgoal maken, en was straight. Hij heeft me dingen geleerd, hielp me volwassen worden. Mede door hem zit ik hele dagen in de gym.”

Bannis was een van de invallers die FC Eindhoven gisteren van nieuw elan voorzag na de thee. Voor rust was het lang onherkenbaar wat de thuisploeg liet zien, zo constateerde ook trainer Rob Penders. Het was jongens tegen de mannen: de blauw-witten werden afgetroefd.

,,Na de pauze was het voetballend oké. Toen Youness Mokhtar na de 1-1 werd gevloerd, dacht ik aan een penalty. Misschien hadden we daar pech”, aldus Penders. ,,Al met al is 1-1 een terechte uitslag. Door die slotfase sturen we het publiek toch een beetje enthousiast richting huis.”

Volledig scherm FC Eindhoven viert de 1-1, met v.l.n.r. Jasper Dahlhaus, Naoufal Bannis, Tibo Persyn, Youness Mokhtar en Evan Rottier. © Pro Shots / Thomas Bakker