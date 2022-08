In de derby treedt FC Eindhoven eindelijk aan in het échte tenue; fans moeten nog even geduld hebben

Coronagerelateerde problemen

De blauwwitten begonnen hun oefencampagne begin juli in speciale shirts. Destijds was onduidelijk hoe lang coronagerelateerde problemen de productie in China nog zouden vertragen. FCE droeg het alternatieve tenue tijdens de gehele voorbereiding en ook in de competitie tegen FC Den Bosch (1-3 winst) en Willem II (2-1 winst).