In de periodefinale kan FC Eindhoven het seizoen nu al een bronzen randje geven: ‘Spelers hebben dit zelf verdiend’

Verdedi­gend sterk, aanvallend minder: FC Eindhoven begint 2022 met gelijkspel bij NAC

In één seizoen twee keer winnen van NAC? Het lukte FC Eindhoven nog nooit. En ook dit jaar niet. Zaterdagavond in de regen, op een drassig grasveld in Breda, brachten de blauwwitten aanvallend te weinig, maar hielden defensief wel overtuigend stand: 0-0.

8 januari