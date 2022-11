In korte tijd valt het doek voor FC Eindhoven in Zwolle: ‘Bij ons normaal verdedigend beter op orde’

FC Eindhoven had vrijdagavond na rust zicht op een prima resultaat in een topduel, uit bij hoogvlieger PEC Zwolle. Maar binnen twee minuten liet de ploeg van trainer Rob Penders alles uit de handen glippen: 5-2. De Eindhovenaren, die nog vierde staan, verzuimden zo het gat met de top drie te verkleinen.

FC Eindhoven kreeg in minuut vijftig zicht op een punt op Zwolse bodem, door een doelpunt van basisdebutant Lamine Diaby-Fadiga. De spits, die de voorkeur kreeg boven Naoufal Bannis, knalde na een counter bij de eerste paal een voorzet van Brian De Keersmaecker binnen, 2-2.

PEC zette daarna aan en het leek overleven te worden voor FC Eindhoven, dat niet lang standhield. Toch was de 3-2 enigszins fortuinlijk: een vrije trap van Bart van Hintum leek onderweg aangeraakt en zo was doelman Nigel Bertrams kansloos. Nog geen twee minuten later, in minuut 66, tikte Younes Taha een voorzet van dichtbij binnen en gooide zo de wedstrijd in het slot: 4-2.

Quote Als je toppers wilt winnen, móet je scherp zijn in de eigen zestien Trainer Rob Penders, FC Eindhoven

,,Als je toppers wilt winnen, móet je scherp zijn in de eigen zestien”, aldus een balende trainer Rob Penders, die het gat tussen nummer twee PEC en nummer vier Eindhoven zag groeien naar zes punten. ,,Normaal hebben we het verdedigend beter op orde. Doodzonde, want anders kun je hier veel langer meedoen. De stand liegt niet, maar is een beetje geflatteerd: ik vond ons aan de bal in fases goed, maar zij waren uiterst effectief.”

Penders zijn basiself was op vier plekken gewijzigd ten opzichte van maandag bij Jong FC Utrecht (0-1 winst). Pieter Bogaers verving achterin de geschorste Collin Seedorf. De Keersmaecker kreeg de voorkeur boven Yassine Azzagari en Evan Rottier boven Ozan Kökcü. ,,Dat had niets met Ozan te maken. Ik verwachtte ruimte achter de defensie en koos daarom voor Evan, die zich maandag liet gelden in Utrecht.”

Tweemaal verrast over de flank

FC Eindhoven was daar achterin niet scherp, en liet zich voor de pauze ook al tweemaal verrassen over de flanken. Bij de 1-0 van Taha was rechtsback Tibo Persyn bij een steekpass gezien en zijn collega’s in het centrum grepen ook allesbehalve doortastend in.

Bij de 2-1 in minuut negentien liep Luis Görlich bij een hoge steekbal zo weg uit de rug van Jasper Dahlhaus, die met de handen naar het hoofd greep en gefrustreerd op het gras sloeg: dit mag niet gebeuren, wist hij. De laatste linie van FC Eindhoven is dit seizoen vaak zo stabiel, alleen vrijdag op Zwolse bodem allerminst: individuele, defensieve fouten brak het Eindhovense collectief op.

Allesbehalve onfeilbaar

Diezelfde Dahlhaus bracht Eindhoven in minuut dertien nog vrij plots op 1-1, kreeg de duizenden fanatieke PEC-supporters voor even stil en hielp zijn ploeg zo beter in de wedstrijd. PEC toonde zich daarna allesbehalve onfeilbaar, maar de gasten waren niet effectief genoeg en miste te vaak nauwkeurigheid: zo punterde Diaby-Fadiga na de 2-1 in zeer kansrijke positie ver naast.

PEC - dat samen met Heracles Almelo waarschijnlijk de sterkste selectie heeft in de eerste divisie - maakte het Zwolse feestje vlak voor tijd compleet: Samir Lagsir mikte beheerst de 5-2 in de verre hoek.

Scoreverloop: 7. Taha 1-0, 13. Dahlhaus 1-1, 19. Görlich 2-1, 50. Diaby-Fadiga 2-2, 64. Van Hintum 3-2, 66. Taha 4-2, 89. Lagsir 5-2 FC Eindhoven: Bertrams; Persyn, Amevor, Peijnenburg, Bogaers (83. Janssen), Dahlhaus; Van Doorm (76. Kökcü), De Keersmaecker (70. Azzagari); Brym, Diaby-Fadiga (76. Bannis), Rottier (83. Kestens). Geel: Peijnenburg, Brym (FC Eindhoven).