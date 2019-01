In vorm verkerend FC Eindhoven vol vertrouwen tegen FC Den Bosch: ‘We hebben nog iets recht te zetten’

Met overwinningen op NEC en FC Volendam zijn de blauwwitten goed uit de winterstop gekomen. En dat in de wetenschap dat er nog altijd geen echte spits in huis is. Nascimento roept niet voor niks al maanden dat hij de selectie graag versterkt ziet worden, het liefst in elke linie. ,,Spelers willen ook concurrentie, dat is alleen maar goed. Het is nogal een verschil of je weet dat je altijd speelt of dat er iemand in je nek staat te hijgen. Dat hoort bij een topsportklimaat”, benadrukt de coach nog eens. Of er nog versterkingen mogen worden verwacht in het Jan Louwers Stadion? Nascimento hoopt van wel. ,,We zijn druk bezig, ik hoop en verwacht dat het ook gaat lukken.”