In wat lijkt op zijn afscheidstour maakt Joey Sleegers nog even gehakt van fabeltje: ‘9 van de 10 tekenen niet bij’

Aan het begin van dit seizoen, daags voor een uitduel, kreeg Joey Sleegers een onverwachts appje. ,,Het was de trainer, die stuurde dat ik alweer drie jaar niet gescoord had in uitwedstrijden in de KKD.” De aanvaller begint te grijnzen, als hij denkt aan het motiverend bedoelde berichtje: ,,Het was vrij logisch dat ik zo lang droog stond, want ik was bijna twee jaar geblesseerd en zat daarvoor in het buitenland.”