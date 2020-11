Invallers bezorgen FC Eindhoven in blessuretijd winst op hoogvlieger De Graafschap

Het is de eerste zege van FC Eindhoven op De Graafschap sinds 2017. Aan de vijf onderlinge duels daarna hielden de blauwwitten maar één punt over. FC Eindhoven begon het duel nog wat slap en schrok in de zevende minuut wakker bij de 0-1 van De Graafschap. Een voorzet van Daryl van Mieghem werd net wel of niet getoucheerd door Elmo Lieftink en viel binnen in de verre hoek.

FC Eindhoven, dat achterin met Bart Biemans speelde als vervanger voor de geschorste Mawouna Amevor, werd feller, kreeg rond het kwartier een goede kans via Hugo Botermans en scoorde in minuut achttien via Jacky Donkor. De buitenspeler produceerde vanaf links een indraaiende voorzet en de bal viel - zonder onderweg iemand aan te raken - binnen bij de tweede paal, 1-1.

De Graafschap voerde de druk daarna op en leek rond het half uur via Ralf Seuntjens op 1-2 te komen. De spits werkte van dichtbij binnen, maar kwam daarna in botsing met Lorenzo van Kleef, die het uitschreeuwde van de pijn. Scheidsrechter Bijl besloot de goal te annuleren en een vrije trap aan FC Eindhoven te geven. FCE kwam daar goed weg.

Opnieuw niet mopperen

FC Eindhoven herpakte zich en begon sterk aan de tweede helft, met Joey Sleegers - die vorige week tegen NAC ontbrak - in de ploeg voor Hugo Botermans. De 2-1 in de 58ste minuut was een logisch gevolg, al mochten de blauwwitten opnieuw niet mopperen. Een kopbal van Maarten Peijnenburg uit een corner werd door doelman Van den Ham gepakt, maar de grensrechter gaf aan dat de bal al volledig over de doellijn was geweest. Uit de herhaling bleek dat twijfelachtig.

De Graafschap ging op zoek naar de gelijkmaker, maar FC Eindhoven verdedigde goed en kreeg in de counter veel mogelijkheden op 3-1. Vooral Van der Sande, die opnieuw sterk speelde, had in die fase mogen scoren. De 3-1 bleef uit en De Graafschap sloeg uit een hoekschop toe via Jasper van Heertum, 2-2.

De punten leken te worden gedeeld, maar in de vierde minuut van de blessuretijd schoof Pieter Bogaers de 3-2 binnen op aangeven van andere invaller Alef Joao.