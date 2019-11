Ivo Rossen investeert in FC Eindhoven en zichzelf: ‘Killersmentaliteit ontbreekt nog’

,,Ik ging toen bij een 0-1 stand geblesseerd van het veld, na een kopduel”, herinnert Rossen zich. ,,Of ik daar toen wat aan over heb gehouden? Dat ik nog steeds niet normaal kan praten”, grapt hij.

Een drietal weken geleden werd de aanstelling van de Nijmegenaar definitief met een krabbel, maar al sinds de voorbereiding maakt hij deel uit van de technische staf van FC Eindhoven. Rossen combineert zijn rol aan de Aalsterweg met het hoofdtrainerschap bij tweedeklasser Quick 1888, werken in de PSV-jeugdopleiding en het volgen van de UEFA A-cursus.

,,Ik merk wel dat ik een praktijkjongen ben, die liever op het veld staat dan in een klaslokaal zit“, aldus de oud-prof. ,,Mijn rol bij FC Eindhoven bevalt zeker. Ik krijg alle vrijheid van de andere stafleden. Als ik straks meer tijd over heb, wil ik nog meer tijd in FCE steken, nog meer in de jongens individueel. Ik denk dat daar nog winst te behalen valt.”

Killersmentaliteit

FCE heeft het dit seizoen zwaar in uitduels. De laatste zes gingen verloren, met in totaal 21 tegengoals. ,,Als je zoals tegen Excelsior vier goals maakt, mag je nóóit verliezen (5-4 verlies). Dat besef moet nog een beetje komen in deze groep. Als je mee wil strijden om de prijzen, dan zijn ook andere dingen belangrijk dan alleen goed positiespel en zo. Dingen als verdedigen, die echte wil om een wedstrijd te killen.”

Slechts twee teams in de eerste divisie incasseerden meer goals dan FCE (33 in 16 wedstrijden). ,,We krijgen ze te makkelijk tegen”, aldus de voormalig verdediger. ,,Ook hierin ontbreekt de killersmentaliteit nog een beetje. Valentino Vermeulen heeft dat wel, dat ten koste van alles de nul willen houden. Als het minder gaat, dan moet de beuk erin, dan moet je elkaar de waarheid zeggen. Ook als je slecht speelt, moet je je mond opentrekken. In die aspecten kunnen we nog stappen maken.”

Krukken

Valentino Vermeulen lijkt te starten in Oss, want eerste rechtsback Collin Seedorf viel vorige week uit tegen SC Cambuur (0-3 verlies) en loopt momenteel op krukken. Ook Jay Idzes, Byron Burgering, Zé Pedro, Jort van der Sande, Joey Sleegers en Jarno Janssen zijn niet inzetbaar tegen TOP.