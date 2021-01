Ivo Rossen zet in de schaduw van Ernie Brandts flinke stappen bij FC Eindhoven

FC Eindhoven neemt voor rust al afstand van zwak FC Dordrecht en wint eenvoudig

9 november FC Eindhoven had maandagavond heel weinig moeite met hekkensluiter FC Dordrecht. Halverwege de wedstrijd stond het al 3-0. Na een snelle 3-1 na de thee liepen de blauwwitten uit naar 5-1. Man of the match was spits Jort van der Sande, met één goal en drie assists.