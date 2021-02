Jap Tjong krijgt weer een kans bij FC Eindhoven, dat toewerkt naar de vierde periode: ‘Moeten dan fit zijn’

Jap Tjong (22) verloor zijn basisplek eind oktober, vlak voor de vorige ontmoeting tegen FC Volendam (2-0 verlies), en fungeerde daarna vooral als invaller. ,,Dico doet het goed op de training en scoort geregeld”, verklaarde trainer Ernie Brandts vrijdag zijn keuze. ,,Veel scheelt het niet met Brian. Dico past iets beter in het plan waarmee we Volendam aanvallend willen bestrijden.”

Ook de van een spierblessure herstelde Jens van Son (33) start tegen de oranjehemden (aftrap 14.00 uur). ,,Jens is een prater en het probleem is dat we die verder niet hebben”, aldus Brandts, die wel wat moet schuiven: Maarten Peijnenburg zakt terug naar de laatste linie en Valentino Vermeulen neemt de rechtsbackpositie over van Lorenzo van Kleef, die vorige week bij Telstar (1-1) geblesseerd uitviel. ,,Ik verwacht dat Lorenzo over één of twee weken weer inzetbaar is.”