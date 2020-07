Jay Idzes (20) alsnog naar Go Ahead Eagles, FC Eindhoven incasseert transfersom

Jay Idzes (20) heeft zijn transfer naar Go Ahead Eagles alsnog te pakken, 59 dagen na een wat later bleek iets te voorbarige presentatie bij de Deventer club. FC Eindhoven ontvangt een transfersom voor de middenvelder uit Mierlo.

De clubs melden niets over een transfersom, maar volgens betrokkenen houdt FC Eindhoven wel degelijk aan de voorkant geld over aan de transfer. Dit was een eis van de Eindhovense club. Hoeveel FC Eindhoven incasseert, is niet bekend.

Probleem

Idzes werd op 22 mei gepresenteerd door Go Ahead Eagles als transfervrije aanwinst. Al snel kwam er een probleem aan het licht: Idzes zijn aflopende contract was door zowel FC Eindhoven als speler niet formeel opgezegd, waardoor de samenwerking automatisch met een jaar werd verlengd, tot medio 2021.

Het werd een moeizaam transferdossier. FC Eindhoven nam een duidelijk standpunt in, wilde een transfersom, maar Go Ahead weigerde lange tijd een som te betalen. Wat ook vertragend werkte, is dat ze binnen FC Eindhoven niet snel op één lijn zaten betreffende de te vragen som. Tot voor kort zaten de onderhandelingen muurvast, eind vorige week raakten ze in een stroomversnelling.

Vijftig duels

Idzes streek medio 2016 neer in de jeugdopleiding van FC Eindhoven, maakte in 2018 zijn profdebuut en werd al snel een basisspeler in de hoofdmacht. Nog datzelfde jaar tekende de controleur een profcontract dat hem tot 2020 aan de club verbond. In totaal speelde Idzes ruim vijftig officiële duels voor FC Eindhoven.