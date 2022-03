Jens van Son bevindt zich bij treurend FC Eindhoven op een kruispunt: ‘Ook mijn keuze of ik nog wel door wil’

Doodstil was het, kort na de 1-2 nederlaag van FC Eindhoven. Eén voor één druppelden de spelers het kleedlokaal uit, met treurige blikken en vaak lege ogen. ,,Als je zo lang ongeslagen bent, dan komt het tikje extra hard aan”, weet Jens van Son (34), die maar liefst dertien wedstrijden op rij ongeslagen was met de blauwwitten. Een historische reeks, die vrijdagavond strandde in de dit seizoen veelal onneembare veste aan de Aalsterweg. ,,Dat je een keer verliest: oké. Maar het is vooral ook de manier waarop. In de eerste helft waren we heel matig.”