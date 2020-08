Jens van Son op amateurbasis terug bij FC Eindhoven: ‘Daar heb ik alleen maar respect voor’

Iker Pozo schiet FC Eindhoven naar winst op stadsge­noot Jong PSV

17 augustus In een felle mini-Lichtstadderby ging FC Eindhoven maandagavond met de oefenzege aan de haal. Op slag van rust zorgde de sterk spelende Iker Pozo voor het verschil tegen Jong PSV, in de eerste wedstrijd in het Jan Louwers Stadion sinds 6 maart: 1-0.