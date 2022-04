Jens van Son staat met zijn FC Eindhoven voor laatste weken als profvoetballer: ‘Nooit van kunnen dromen’

,,Dit is niet iets wat je zomaar beslist”, stelt de geboren Valkenswaarder, die als tiener van De Valk naar FC Eindhoven trok en daar in 2007 debuteerde in de hoofdmacht. Hij groeide door tot aanvoerder en is momenteel aan zijn negende seizoen bezig bij de blauwwitten. Drie keer bereikte Van Son de play-offs met FC Eindhoven.

Tussendoor stond de routinier onder contract bij Sparta (2012-2013), was de rechtspoot in de eredivisie actief met Roda JC (2015-2017), speelde hij op huurbasis voor Fortuna Sittard (2016) en nog drie jaren voor FC Den Bosch (2017-2020). ,,Een groot deel van mijn leven ben ik elke dag met voetbal bezig geweest en daar komt nu een einde aan.”

,,Dat betekent wel dat ik nu de ruimte krijg om mezelf op andere vlakken te ontwikkelen. Daar kijk ik erg naar uit”, aldus Van Son, die in februari 2021 een nieuw profcontract tekende bij FC Eindhoven en sindsdien ook één dag per week een kantoorfunctie bekleedde aan de Aalsterweg. De optie in dat contract werd vorige maand niet gelicht, mede omdat de mannetjesputter zelf tijd wilde om na te denken over zijn voetbaltoekomst.

261 profduels

In de eerste helft van het huidige voetbaljaar was de verdedigende middenvelder nog een basiskracht, maar na de winterse komst van Matthias Verreth kwam hij vaak vanaf de reservebank. De teller staat dit seizoen alsnog op 28 optredens (één goal). Zijn wedstrijdtotaal bij alleen FCE is nu 261 profduels. ,,Ik had nooit kunnen dromen 350 profwedstrijden te kunnen spelen, daar ben ik wel erg trots op”