Joey Sleegers (FC Eindhoven) blikt terug op Feyenoord-tijd: ‘Bij Ajax was ik eerder doorgebroken’

Dit geeft Sleegers aan in de nieuwste vlog van Mounir Boualin, huisvlogger van Helmond Sport. ,,Ajax staat bekend om mooi voetbal, op techniek, dat is ook mijn speelstijl. Feyenoord is hard werkvoetbal”, stelt Sleegers, die genuanceerd afsluit: ,,In die zin zou ik bij Ajax eerder doorbreken dan bij Feyenoord.”

Durven

Over waarom de Helmonder destijds niet slaagde in Rotterdam zegt hij het volgende: ,,Op dat moment was ik té afwachtend. Ik had de kwaliteiten, maar ik had brutaler moeten zijn. In het opeisen van de bal, in het durven je te laten zien. Daar was ik toen mentaal nog niet aan toe.”