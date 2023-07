Joey Sleegers kiest voor zijn gevoel, gezin en dús voor een ondenkbare FC Eindhoven-rentree: ‘Afstand hakte erin’

Voorbeschouwing Almere City neemt geopereer­de doelman op de hak, FC Eindhoven is pissig: ‘Dit is totaal ongepast’

Alsof de kaakblessure van Nigel Bertrams op zichzelf nog niet vervelend genoeg is, besloot het kamp Almere City eerdaags nog wat zout in de wond te strooien. ‘Almere City wil vrijdag de nederlaag tegen FC Eindhoven aan de kaak stellen’, valt te lezen op het digitale thuis van de play-off-opponent, in aanloop naar de essentiële return van vrijdag.